Carla Bruni en deuil : Son tendre hommage à son amie morte à seulement 51 ans

"Aujourd'hui vendredi 9 Novembre, sous un merveilleux soleil d'automne, veillés par de grands arbres aux feuilles rousses et dorées, nous étions nombreux pour te dire au revoir ma Charlotte et je crois que ça t'aurait plu, a-t-elle écrit, non sans émotion. Tes filles, tes parents, ton frère, ta soeur, tes cousines et cousins, tes amis, les enfants, ta famille toute entière, tout le monde était là. Et il restait dans l'air malgré la tristesse, comme un air de gaité et de joie : tu étais encore avec nous....... Repose en paix Charlotte."

Charlotte Delachaux était une productrice audiovisuelle. Elle avait travaillé sur des programmes variés tels que le Hit Machine, Sol en Si ou Sortie de Nuit. Proche du chanteur Claudy Siar, elle s'était ensuite consacrée à sa passion pour l'Afrique en imaginant et produisant des événements musicaux pour et sur ce continent. Morte à seulement 51 ans le 3 novembre dernier, ses funérailles ont été organisées à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de La Celle-Saint-Cloud, vendredi 9.