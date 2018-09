Carla Bruni et Monica Bellucci : Mannequins stars du défilé Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana pourrait bien remporter le prix du casting le plus étoilé de la saison ! Pour sa nouvelle collection printemps-été 2019 présentée à la Fashion Week de Milan ce 23 septembre 2018, la griffe italienne a fait appel à des mannequins stars pour un défilé placé sous le signe de la diversité.

Dès l'ouverture de rideau, le décor est planté face à une salle plongée dans l'obscurité : Carla Bruni-Sarkozy, Monica Bellucci, Eva Herzigova, Isabella Rossellini et ses enfants Elettra Wiedemann et Roberto Rossellini, ou encore Helena Christensen et Emily Ratajkowski, ont ouvert le show en posant fièrement pour un portrait de famille vivant. Une famille à laquelle s'ajoutent les tops Ashley Graham et Karen Elson, mais aussi Lady Kitty Spencer, la nièce de Lady Diana.

Fidèle au thème de la famille mis en avant par la marque depuis de nombreuses saisons, ce nouveau défilé baptisé #DGDNA a le mérite d'avoir mis en scène des mannequins aux tailles, âges et couleurs de peau variés. Un casting éclectique auquel ont également contribué Maye Musk, la mère d'Elon Musk (le PDG de Tesla), la musicienne américaine Jessica Jung, Bruna Marquezine, la petite amie de Neymar, l'actrice thaïlandaise Davika Hoorne et le couple de mannequins brésiliens Evandro Soldati et Yasmin Brunet.