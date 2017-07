Carla Bruni, les ex-femmes de Nicolas Sarkozy : "J'ai de l'affection pour elles"

À l'occasion de la sortie prochaine de son album de reprises intitulé French Touch (disponible dès le 6 octobre dans les bacs), Carla Bruni a accordé cette semaine un entretien au magazine Paris Match, profitant de son actualité pour se confier sur ses projets ou encore sur sa vie conjugale.

Alors qu'elle célébrera en février 2018 ses dix ans de mariage avec Nicolas Sarkozy, la chanteuse franco-italienne s'est confiée avec beaucoup de tendresse sur l'homme de sa vie, son plus grand soutien. "On est tellement heureux ensemble, je n'en reviens pas. Et lui de son côté me soutient sans relâche. On ne fait que s'encourager tous les deux. C'est un petit miracle que cet amour pour moi", a-t-elle fièrement déclaré.

Amoureuse comme au premier jour de sa rencontre avec le père de sa petite Giulia (5 ans), Carla Bruni a poursuivi sa déclaration en affirmant que l'ancien président était la plus belle rencontre de sa vie. "C'est la plus importante, la plus chanceuse. Il a eu la peau de mon angoisse. J'ai rencontré quelqu'un avec qui partager le chemin", a-t-elle ajouté.

Mieux qu'un époux avec qui "partager le chemin", l'artiste-interprète de 49 ans a affirmé que sa rencontre avec Nicolas Sarkozy lui avait permis d'intégrer "une famille pleine de tendresse". C'est ainsi que Carla Bruni mentionne avec beaucoup de douceur les deux ex-femmes de son mari, Marie-Dominique Culioli (mère de Pierre et Jean Sarkozy) et Cécilia Attias (mère de Louis Sarkozy mais aussi de Jeanne-Marie et de Judith Martin, les filles nées de son premier mariage avec Jacques Martin). "J'adore les enfants de mon mari, les enfants de ses enfants, ses frères, ses parents, j'ai même de l'affection pour ses deux précédentes épouses", a-t-elle doucement conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Carla Bruni dans le magazine Paris Match en kiosque le 4 juillet 2017