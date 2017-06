Carla Bruni-Sarkozy : Fière de Giulia, son adorable "petite danseuse"

Bien que très occupée ces derniers temps avec la sortie prochaine de son nouvel album, un disque de reprises intitulé French Touch annoncé le 6 octobre, Carla Bruni-Sarkozy n'aurait manqué le spectacle de Giulia pour rien au monde. Malgré son emploi du temps très chargé, sa fille reste sa priorité.



Un peu plus de quatre ans après la sortie de Little French songs, la chanteuse de 49 ans s'attaque au registre anglophone puisqu'elle reprendra de sa voix douce et suave une dizaine de chansons anglaises, réorchestrées à la guitare et au piano. Parmi elles, Enjoy The Silence de Depeche Mode qui fait office de premier extrait et dont le clip a déjà été dévoilé.