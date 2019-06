Carla Bruni-Sarkozy triste, elle tourne une grande page

Carla Bruni-Sarkozy a annoncé le 14 juin 2019 la fin d'une décennie d'actions. Sa fondation Carla Bruni-Sarkozy ferme ses portes a-t-elle fait savoir sur son compte Instagram. Créée en 2009, la fondation avait pour but de "faciliter l'accès à l'éducation, à la culture et aux pratiques artistiques pour les publics vulnérables, et agir contre l'illettrisme." L'ex-première dame a ainsi posté une longue publication pour remercier tous ceux qui ont cru à son projet et qui l'ont aidée dans son combat.

La chanteuse et mannequin de 51 ans a ainsi confié :"Nous sommes allés dans les hôpitaux, les prisons, auprès des enfants malades, des familles démunies, des étudiants défavorisés, des sans-abris. Il m'est impossible de résumer ces dix années. J'espère de tout coeur avoir été utile."

L'ex-première dame dresse a ensuite dressé le bilan des actions de sa fondation : "Pour cette clôture, la Fondation de France m'a transmis le bilan de nos actions : 5 millions d'euros versés en aides et bourses d'études, 1500 lycéens accompagnés, 250 bourses distribuées, 1200 familles aidées pour sortir de l'illettrisme, 60 associations soutenues pour amener la culture derrière les murs des prisons et des hôpitaux. Je suis très fière et heureuse de ce travail accompli. Je remercie mes donateurs, sans qui rien n'aurait été possible, car la Fondation a été entièrement financée sur dons privés."

Enfin, elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenue : "Je remercie les experts au talent immense qui m'ont accompagnée de leurs conseils : Michèle Barzach, Marie-Thérèse Geffroy, Patrice Corre, Jean-Paul Scarpitta, Jean-Paul Gaultier, Arnold Munnich. Je remercie l'équipe de ma Fondation, Cléa Martinet, Claire Bernard. La fondation prend fin, mon engagement continue. Il y a encore tant à faire ! Je soutiendrai, à titre personnel comme je l'ai toujours fait, les causes qui me tiennent à coeur."

Un clap de fin digne d'une grande dame.