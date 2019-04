Caroline Bittencourt : Le mannequin est mort en essayant de sauver ses chiens

View this post on Instagram

Estou to extasiada desde ontem que no tinha conseguido postar nada do casamento at agora !! Quanta emoo , quanta felicidade e que beno poder realizar um casamento do jeito que sonhei, na praia , descala e rodeado de pessoas que eu amo !! Comecei agora postar um pouquinho do que foi ontem, prometo mostrar todos os detalhes!! #casamentocabittenejorge !! Local @capeladosmilagres , assessoria @mamaomenaeventos , buffet @wgourmet , decorao @walmybecho , mveis @livingeventos !! Fotos @studio47_filipepaes