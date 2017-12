Caroline de Hanovre, Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni brillent à Monaco

Samedi 9 décembre, le casino de Monte-Carlo accueillait le dîner surréaliste The Art of the Game, the Game of Art. Un événement autour du designer Charles Kaisin, en présence de plusieurs personnalités.

Lors du photocall de la soirée, on a ainsi pu voir poser Catherine Deneuve. L'actrice, récemment à l'affiche de Tout nous sépare, était très élégante dans une robe noire à traîne et les épaules recouvertes d'un manteau qui semblait être en fourrure. La star était accompagnée pour l'occasion de sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni, elle aussi tout de noir vêtue. Sur le tapis rouge, il y avait également Patrick Poivre d'Arvor et l'actrice Isabelle Huppert, laquelle avait opté pour une longue robe blanche de gala, et elle aussi pour un manteau visiblement en fourrure. Quant à la famille princière, elle était représentée par la princesse Caroline de Hanovre.

Le dîner était totalement déjanté puisque les convives, alignés sur de longues tables, ont pu voir apparaître des serveurs excentriques portant des cages d'oiseaux sur la tête et ont aussi pu se divertir en jouant sur des baby-foot modifiés puisque les joueurs habituels étaient remplacés par des cartes à jouer ! D'ailleurs, les VIP ont été filmés s'amusant comme des petits fous...