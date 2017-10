Nekfeu : Trio de choc avec la belle Diane Kruger et la grande Catherine Deneuve

Du rap au cinéma, il n'y a qu'un pas que JoeyStarr avait osé (et brillamment) sauter. Nekfeu l'a imité et la critique l'adore ! L'enfant-chéri du rap français, qui était encore en tournée cet été avec le S-Crew, s'est offert son premier long métrage en tant qu'acteur. Pour cette première fois, c'est aux côtés de Catherine Deneuve et Diane Kruger qu'il a tourné. Rien que ça !

Jeudi 19 octobre, il était aux côtés de ses deux partenaires de jeu et stars sur le tapis rouge de la première parisienne du film Tout nous sépare. Très détendu, Nekfeu s'est néanmoins fait discret devant les caméras, qui ont été évidemment attirées par la divine Diane Kruger (Prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes pour le film de Fatih Akin, In the Fade) et la grande Catherine Deneuve.

Le réalisateur Thierry Klifa et le toujours magnétique Nicolas Duvauchelle les ont rejoints alors que, parmi les VIP du soir, on a croisé Anthony Delon – qui portait naturellement une veste en cuir de sa griffe – et Mathilde Favier.

Prévu dans nos salles pour le 8 novembre, Tout nous sépare nous emmène sur deux terrains : "Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d'enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes."