Caroline de Hanovre et Albert de Monaco dans la fièvre dansante en pleine ville

Coup d'essai, coup de maître. La principauté de Monaco a connu hier, samedi 1er juillet 2017, "une fête populaire sans égal", pour paraphraser nos confrères de Nice-Matin, pris dans la fièvre de la danse : la première édition de la F(ê)aites de la Danse a été au-delà de ses promesses, avec la présence complice du prince Albert II de Monaco et de sa soeur la princesse Caroline de Hanovre.

Initiative conjointe des Ballets de Monte-Carlo, de la SBM et du gouvernement, F(ê)aites la Danse a clairement réussi son pari, sous la houlette du chorégraphe Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, en attirant des milliers de personnes (on dénombrait 8 300 spectateurs à 22 heures !) dans les parages du Casino, où 250 danseurs bénévoles et des dizaines de professionnels aux spécialités diverses ont transformé la ville en observatoire des danses au gré des seize emplacements choisis : danses de salon, danse folklorique monégasque, ballet, danse orientale, hip hop et même pole dance, avec Marion Crampe, ont investi la cité à partir de 18 heures, entre spectacles et initiations ouvertes au public.

Après avoir profité de la guinguette installée sur les terrasses du Casino, les plus noctambules ont pu aussi se défouler de 2h à 6h du matin dans l'Opéra Garnier, transformé en discothèque muette grâce à des casques connectés aux platines de DJ Boust.