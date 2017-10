Caroline (Koh-Lanta Fidji) éliminée : Sa blessure qui n'a pas été diffusée

Vendredi 6 octobre, Caroline a été éliminée de Koh-Lanta Fidji. Trahie par certains anciens Rouges, elle revient sur son aventure, sans langue de bois, pour Purepeople.com.

Pensiez-vous que le pacte des anciens Rouges pouvait voler en éclats ?

Non, pas du tout. Nous avions une alliance jusqu'à la réunification. Après ça, je savais que ce serait du chacun pour soi. Ça n'a pas été respecté.

Vous vous sentez trahie ?

En ce qui concerne mon élimination, pas vraiment car en fait, je me suis blessée lors de l'épreuve de confort. Je me suis fait une hernie, mais on ne le voit pas à l'écran. Les médecins m'ont mise au repos et m'ont demandé de ne pas trop en faire sur le camp afin de voir comment ma blessure évolue. Mes coéquipiers savaient que je n'avais pas le droit de porter des choses et que je devais me reposer. Le jour du Conseil, j'ai donc dit aux autres Jaunes que je comprendrais si on votait contre moi à cause de ça.

En fait, je me sens trahie car ce n'est pas cela que mes collègues m'ont reprochée.

Comment vous-êtes vous blessée ?

Lors de l'épreuve de confort, la ceinture m'a trop serrée. La pression était très forte et en sortant du jeu, j'avais une sorte de banane qui s'est formée sur le côté gauche de mon ventre, au niveau du nombril. Il n'y a pas eu d'abandon médical mais je devais lever le pied.

Pourquoi ne voit-on pas que vous êtes blessée ?

Peut-être parce que ça ne va dans le sens de ce que disent mes coéquipiers concernant mon élimination. Si on dit que je suis blessée face à la caméra et qu'ils disent de leur côté que je suis trop fainéante, les téléspectateurs vont penser que c'est idiot de me dire ça étant donné que je n'ai pas toutes mes capacités. Pour le montage, ça devait être plus simple.

Comment prenez-vous le fait que Fabian dise que vous n'êtes pas méritante et que vous vous plaignez tout le temps ?

Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Dans cet épisode, on me voit dire que la nuit a été rude parce qu'il a plu. Mais ce n'est pas quelque chose de complètement fou, on n'a pas dormi de la nuit. Après, j'indique juste à mes coéquipiers que je dois moins en faire sur le camp à cause de mon problème médical. Pour moi, ce qu'il dit est une fausse excuse pour me faire passer pour une fainéante.

Pensez-vous que vous auriez pu aller plus loin si vous aviez été dans votre équipe ?

Oui c'est évident. Romain, Sandrine, Mélanie et Sébastien étaient de vrais coéquipiers. Ils m'ont perçue comme je suis. Je ne dis pas ça de façon orgueilleuse mais en comparaison, Fabian m'a jugée dès le premier jour. C'était quelqu'un de nuisible pour moi et mon aventure. Malheureusement, il était dans mon équipe de base.

Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à vivre : la faim, le manque des proches, de confort, d'hygiène ?

La faim, ce n'est pas facile, ça génère une fatigue. Le manque des proches on s'y fait. Bien sûr on pense à eux, mais on ne participerait pas à Koh-Lanta si dès le premier jour on est affaibli par le manque des proches. En ce qui concerne l'hygiène, c'est comme pour tout, on s'habitue.

Existe-t-il des astuces pour rester propre ?

On avait deux astuces. La première, on se mettait un peu d'eau douce sur le corps pour éviter les irritations et sinon, on essayait de se coiffer avec les doigts. Avec le sel et le sable, c'est très compliqué. Le but était d'au moins attacher nos cheveux dignement.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu vite car j'ai peu de réserves et je suis assez musclée. Les muscles ont fondu. Au retour, on reprend vite en gras et on est affaibli musculairement. J'ai mis du temps à me remettre au sport.

