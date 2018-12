Caroline (L'amour est dans le pré) humiliée : "Les gens me montrent du doigt"

Caroline, prétendante de Thierry dans L'amour est dans le pré 2018, est une femme blessée. La jeune femme qui a eu un gros coup de coeur pour l'agriculteur a très mal vécu ce qu'il s'est passé entre eux, tout comme sa médiatisation soudaine. Elle s'est confiée à Purepeople.com.

Comme l'a révélé Caroline, Thierry a couché avec elle avant "de la jeter". Le candidat aurait aussi eu un comportement très différent hors caméra. Passée pour la méchante face aux téléspectateurs puisque c'est elle que l'on voit s'agacer, elle que l'on voit quitter l'agriculteur en quête d'amour, Caroline subit au quotidien les regards réprobateurs des téléspectateurs. "Quand je sors de chez moi, que je vais dans les magasins, les gens me montrent du doigt et me disent : 'Tu es celle qui est partie en furie.' C'est blessant et humiliant. Je suis chauffeur de car, il y a des clients qui me reconnaissent et qui me jettent des regards... Je n'ai rien fait de plus que d'avoir des sentiments pour Thierry et lui donner de la tendresse", déclare-t-elle.

Si Caroline est aujourd'hui meurtrie, c'est parce que, comme elle l'a dévoilé, elle a le mauvais rôle aujourd'hui alors que c'est Thierry qui a mis un terme à leur relation après lui avoir dit des mots doux dans le plus grand secret. "Il m'a humiliée, salie. Se comporter comme ça... il s'est comporté comme un goujat. J'ai traversé un enfer", conclut-elle.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.