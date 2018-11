Caroline (L'amour est dans le pré) : "Thierry a couché avec moi... et m'a jetée"

Dans L'amour est dans le pré 2018 (M6), Thierry avait convié chez lui Caroline. Alors que le début d'une idylle se profilait entre eux, tout s'est terminé avec pertes et fracas. On a en effet pu voir Caroline quitter la ferme précipitamment. Si Thierry a depuis fait des révélations sur ce qu'il s'était passé hors caméra, Caroline n'est pas d'accord avec sa version des faits. Pour Purepeople.com, elle rétablit sa vérité.

Tout a basculé lors d'une soirée organisée avec les proches de Thierry. Cette fête a précipité le départ de Laure, son autre prétendante, et celui de Caroline. Ça, c'est ce que l'on a pu voir à l'écran. Mais cette version est très éloignée de celle livrée par Caroline. "Thierry a passé toute la soirée à boire des canons, il n'a pas fait attention à Laure et moi. Laure est partie, moi je me suis isolée dans la chambre car je n'étais pas bien. J'ai téléphoné à mon ex car j'avais envie de partir, il est monté me rejoindre et a parlé à mon ex pour savoir ce qu'il se passait. Thierry lui a alors dit qu'il avait eu un coup de coeur pour moi et qu'il était fou amoureux depuis le speed dating", explique-t-elle tout d'abord.

Une fois les choses rentrées dans l'ordre, Caroline est partie se coucher et Thierry a rejoint ses invités. Puis, plus tard dans la nuit, il a "suggéré" à sa prétendante de le rejoindre dans sa chambre : "Il m'a sorti de jolis mots, tout ce qu'une femme rêve d'entendre. Il a couché avec moi. Moi je ressentais vraiment quelque chose pour lui."

Concernant la scène qui a beaucoup fait parler, celle où on la voit partir comme une furie, la prétendante dévoile qu'elle a eu lieu le lundi, soit deux jours après la soirée. Entre-temps, Thierry l'a "jetée". "Il a dit : 'Je n'en peux plus, je joue plus, j'efface ce truc.' Même pendant l'acte, il me parlait d'enfant et d'avoir une vie de famille. J'y ai cru. Il avait même dit qu'il allait s'arranger avec les propriétaires du gîte pour me garder une semaine de plus. Jamais j'aurais pensé qu'un homme puisse faire ça. Même encore maintenant, j'ai du mal à me reconstruire. Il m'a blessée", explique-t-elle.

