Caroline Receveur enceinte et festive : Sortie en boîte avec Iris Mittenaere !

Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte que Caroline Receveur a embrassé une vie de nonne ! La preuve, samedi 3 février, la sublime blonde a fait la fête en boîte de nuit avec une des femmes les plus belles de l'univers.

Enceinte de 17 semaines comme elle l'a annoncé sur Instagram, la femme d'affaires en couple avec le très séduisant Hugo a profité de sa journée de samedi pour chouchouter son corps et de sa soirée pour s'éclater avec son chéri et leurs amis. Direction donc une boîte de nuit pour la blonde, Hugo, Iris Mittenaere, l'entrepreneur François Hardel et la célèbre blogueuse Noholita.

Si les membres de la petite bande n'ont pas immortalisé ce moment sur leur page Instagram, ils l'ont en revanche fait via leur Story ! Et heureusement car sinon nous n'aurions jamais su qu'ils s'étaient réunis.

Bien sûr, pour Caroline Receveur, cette sortie a été bien sage. Étant enceinte, elle n'a pas eu le droit de boire. En revanche, la Miss Univers 2016 et Hugo Philip ont été aperçus souriants, dansant et un verre à la main. Ces photos ont été postées à plus d'une heure du matin et il est fort possible que la soirée se soit poursuivie tard dans la nuit.

Une chose est certaine, Caroline Receveur profite à fond de sa grossesse sans laisser sa vie de femme de côté.