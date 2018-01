Caroline Receveur sexy, Hugo Philip en slip... Le couple fête ses 1 an d'amour

Cela fait déjà un an que Caroline Receveur nage en plein bonheur.

A la suite de sa rupture avec Valentin Lucas, l'influenceuse avait trouvé l'amour dans les bras du mannequin Hugo Philip. Si dans un premier temps, les tourtereaux avaient préféré ne pas dévoiler leur relation, aujourd'hui ils ne se cachent plus ! Régulièrement, leurs fans peuvent découvrir de belles déclarations ou photos complices. Et vendredi 12 janvier 2018, c'est leur belle soirée pour leur année d'amour qu'ils ont pu suivre sur leur Insta Story respectives.

Pour l'occasion, les tourtereaux ont réservé une chambre au Four Seasons, à Paris. Après avoir trinqué et dévoré un bon repas, Caroline Receveur et Hugo Philip ont rejoint leur chambre afin de profiter de l'immense baignoire. Après quoi, le beau brun a retrouvé sa douce dans le lit, en slip et un bouquet (de ballons ?) dans les main.

Une nuit romantique qu'ils ne sont, on l'imagine, pas près d'oublier.