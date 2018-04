Caroline Receveur enceinte : La chambre de son "petit mec" prend forme !

En février dernier, Caroline Receveur annonçait une heureuse nouvelle, celle de sa grossesse ! Avec son chéri Hugo Philip, l'ancienne candidate de télé-réalité s'apprête à accueillir son premier enfant. Enceinte de six mois, la jolie blonde de 30 ans partage son quotidien de future maman avec ses fans sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a dévoilé la chambre de son bébé.

En story sur Instagram ce vendredi 13 avril 2018, Caroline Receveur a partagé l'avancée du chantier. Ainsi, sur les vidéos et photos publiées, les internautes peuvent distinguer une commode faisant également table à langer, un lit et une piscine à balles. Le tout dans les tons blanc, marbre et gris, et shoppé chez Stokke, marque spécialisée dans le mobilier pour enfant. "Ça commence à prendre forme #babyiscoming", lance alors la future maman.

Avant de dévoiler la chambre de son bébé, Caroline Receveur s'était déjà livrée en révélant le sexe et le prénom. En légende d'une tendre vidéo sur laquelle elle et son amoureux Hugo Philip se montraient complices, la jeune femme avait écrit : "IT'S A BOY. C'est officiel, nous attendons un petit mec pour cet été !" Dans la foulée, elle avait précisé avoir déjà trouvé le prénom de son petit garçon : Marlon !

Nul doute que, dans les prochaines semaines, Caroline Receveur en partagera un peu plus avec ses followers.