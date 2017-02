Caroline Receveur et Capucine Anav, sourire et décolleté plongeant face à Amir

Lundi 6 février 2017, un parterre de célébrités venues du petit écran et du web se sont rendues au Grand Rex à Paris afin d'assister à la 4e édition des Melty Future Awards.

Sur le tapis rouge de cette cérémonie visant à récompenser les jeunes talents à suivre de près, Caroline Receveur (29 ans) et Capucine Anav (25 ans) ont incontestablement été les personnalités les plus scrutées dès leur arrivée sur les lieux.

Divine dans sa longue robe blanche laissant apparaître une épaule dénudée, la première a très vite capté l'attention des photographes présents, notamment grâce à son sourire ravageur. De son côté, la jolie Capucine, nouvelle star de Touche pas à mon poste sur C8, avait peut-être opté pour un pantalon noir plus sage mais elle a su booster sa tenue grâce à une chemise blanche graphique et très décolletée !

Sur place, les deux jeunes femmes (ex-participantes à Secret Story sur TF1 et ex-animatrices du Mag de NRJ12) ont pu croiser la route de nombreuses personnalités issues de l'émission Danse avec les stars. Parmi elles, l'ex-partenaire de Caroline Receveur Maxime Dereymez, la triple gagnante Denitsa Ikonomova accompagnée du dernier champion en date Laurent Maistret mais aussi Christian Millette, Emmanuelle Berne, Cécile Chlous et Jade Geropp.

Ont également répondu à l'invitation d'Alexandre Malsch (directeur général de Melty) : le chanteur Amir, l'animateur Christophe Beaugrand, la comédienne Noémie Merlant, la youtubeuse Marie Lopez (alias EnjoyPhoenix), les chanteuses Alma, Caroline Costa et Zaho, le chanteur Gwendal Marimoutou ainsi que les jeunes talents Nemo Schiffman, Hicham FZZ, Rayan LVTT, Alexinho, Miss Serbia, Tatiana, Emmy MakeUp Pro, Math Podcast, Sabine Court, Juliette Mallet, Clara Marz, Gloria, Style Tonic, Juste Zoé, Marine Leleu, Tonio Life, MA2X et sa chérie Margot Malmaison, Tim, Sundy Jules, Sulivan Gwed, Eleonore Sarrazin, Bryan Trésor, Ilyes Djabel et les gamers Tars, Vinz et Odemian.

Notons que Caroline Receveur n'est pas repartie de la cérémonie les mains vides puisqu'elle a été récompensée du "Prix trendy 2017". Félicitations à elle !