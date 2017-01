Denitsa Ikonomova (DALS) : Son plus gros complexe est étonnant !

Denitsa Ikonomova a beau être danseuse professionnelle – elle a remporté pour la troisième fois consécutive la compétition Danse avec les stars sur TF1 – et donc avoir un corps de rêve, comme tout le monde, elle a des complexes. Et comme a pu le constater Malika Ménard qui l'a interviewée pour Télé-Loisirs, ils sont étonnants !

Si la jeune femme, qui a fêté il y a quelques jours ses 30 ans, et reçu un superbe cadeau de la part de Rayane Bensetti, aime "poser pour les magazines", elle avoue ne pas trop apprécier certaines parties de son corps. "Je ne me trouve pas très photogénique mais je suis assez difficile avec moi-même. J'aime bien poser devant les caméras mais après, lorsque je vois les résultats, je critique beaucoup", avoue-t-elle. Et ce sont ses jambes, qu'elle estime "trop petites, et trop courtes" qui lui causent le plus de problème.

En revanche, lorsqu'on lui demande ce qu'elle aime le plus chez elle, elle répond : "La taille. Les danseuses latines ondulent beaucoup donc les tailles restent assez fines", précise-t-elle.

Fan de shopping, Denitsa Ikonomova n'est en revanche pas accro aux cosmétiques. Lorsque Malika Ménard lui demande quels sont ses gestes beauté, elle annonce : "Je ne suis pas très fille. Je me lève le matin, je donne un coup de brosse et je suis prête à partir."

Il y en a qui ont de la chance...