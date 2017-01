Rayane Bensetti : Son beau cadeau à Denitsa pour son anniversaire

Le 18 janvier dernier, la sublime danseuse de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova fêtait ses 30 ans. À cette occasion, son "complice" Rayane Bensetti lui avait préparé une belle surprise avec la complicité de ses amis Christian Millette et Jade Geropp. Un cadeau sur lequel elle s'est confiée à travers un long post sur Instagram.

Ainsi, ses abonnés ont découvert que l'ex-acteur de Clem et ses complices lui avaient concocté une journée pleine de surprises au cours de laquelle elle avait "ri, pleuré, chanté, dansé". Après quoi, la jolie brune a eu le droit à une soirée d'anniversaire en compagnie de tous ses proches, y compris ses amis venus spécialement du Canada afin de lui faire honneur.

"Quelle journée inoubliable !!! C'est simplement inexplicable, tout ce que j'ai ressenti hier (...). Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon pour fêter mes 30 ans avec des meilleures personnes. J'ai une FAMILLE et des AMIS en OR que j'aime plus que TOUT", a-t-elle écrit, avant de remercier les organisateurs.

Et de préciser : "Vous m'avez fait rêver et je ne vous remercierai jamais assez. Depuis mon enlèvement de mon lit hier matin à 9h, ce fut une succession d'activités surprise de plaisir et de transformation physique pour arriver à l'apogée : la fête surprise avec tous les gens que j'aime incluant mes amis qui sont venus exprès du Canada (grâce à mon extraordinaire Rayane). Je m'en remets tranquillement aujourd'hui, je vous avoue, de cette soirée riche en émotions et je ne peux pas être plus heureuse."