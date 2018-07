Caroline Receveur maman : Comment elle compte retrouver la ligne !

Le 6 juillet 2018, Caroline Receveur donnait naissance à son fils Marlon. Un bonheur qu'elle partage avec ses fans sur les réseaux sociaux en dévoilant plusieurs tendres photos. Et après avoir fait une révélation inattendue à ses fans sur son couple avec Hugo Philip mercredi 11 juillet 2018, en story Instagram, la belle blonde de 30 ans a dévoilé comment elle comptait retrouver la ligne.

"Je ne fais jamais de régime. J'essaie de manger équilibré et de me faire plaisir quand j'en ai envie. En ce qui concerne ma ligne après l'accouchement, je laisse mon corps reprendre ses marques tranquillement, sans pression. J'attends septembre pour reprendre pilates et cardio tout doucement", a-t-elle écrit.

Caroline Receveur a ensuite dévoilé les changements que son corps a subis durant sa grossesse : "Bizarrement, mon visage s'est affiné pendant la grossesse. J'ai la peau du ventre bien relâchée et les hanches plus larges... comme après un accouchement. Mes seins ont triplé de volume."