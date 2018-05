Caroline Receveur, son tendre hommage à son papa décédé : "Tu me manques..."

Le 29 mai 2016, Caroline Receveur perdait son papa lourdement handicapé après un AVC. Deux ans jour pour jour après cette perte tragique, la célèbre influenceuse de 30 ans actuellement enceinte d'un petit garçon qu'elle prénommera Marlon, fruit de ses amours avec le mannequin Hugo Philip, a tenu à lui rendre hommage... non sans émettre un regret.

Sur Instagram, la belle a en effet posté une photo d'elle lorsqu'elle était une toute petite tête blonde, en vacances à la mer, en train de se baigner avec son papa. Un tendre cliché familial qu'elle a bien évidemment commenté dans la foulée : "Je donnerai n'importe quoi pour que tu serres Marlon au moins une fois dans tes bras. Tu me manques papa #29mai" Un message poignant.

Bien entendu, les admirateurs de Caroline Receveur ont tenu à remonter le moral de leur idole en ce triste anniversaire. "Toutes mes pensées pour toi aujourd'hui. Courage, amour et tendresse. Il veille sur toi, sur vous", "Je suis de tout coeur avec toi", "Il est de façon certaine très fier de toi Caroline. Etre bientôt maman, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire", "Il te suivra partout où que tu ailles, où que tu sois...", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Il y a deux ans, en annonçant la mort de son père, Caroline Receveur lui avait déjà rendu un vibrant dommage. "Mon papa s'est éteint cette nuit après 9 années d'un combat éprouvant contre la maladie, avait-elle déclaré sur Instagram déjà. Je suis profondément admirative de l'amour que ma mère a porté à mon père tout au long de sa vie et plus encore dans la maladie. Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir été élevée par un papa aussi battant et aimant mais aussi par une maman qui ne cesse de m'impressionner par sa force et son courage. Cette fête des Mères est un hommage à ma maman mais aussi et surtout à mon papa qui va tant me manquer... Jusqu'à la fin, tu as su me faire ressentir l'amour que tu me portes d'un simple regard et ces derniers jours à tes côtés n'ont fait que renforcer le mien."