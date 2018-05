Caroline Receveur : Son bébé victime d'une pub mensongère, son coup de gueule !

La marque, en effet, est allée très loin ! En plus de profiter de la notoriété de Caroline Receveur, elle a annoncé la date de naissance de Marlon (le 19 mai 2018) ainsi que l'heure (18h59), la taille (51 cm) et le poids (2,560 kg). S'ajoutaient également les remerciements du couple à leurs proches : "Merci, pour vos douces et délicates attentions. Notre petit Marlon est un bébé comblé et nous d'heureux parents." Caroline Receveur n'ayant pas accouché, toutes ces informations sont bien évidemment fausses !