Caroline Receveur, future maman active : Comment elle compte tout gérer

En février dernier, Caroline Receveur, qui file le parfait amour avec Hugo Philip, révélait être enceinte de son tout premier enfant, un petit garçon qu'elle appellera Marlon. À l'occasion de sa participation à Top Chef Célébrités (M6), la future maman s'est confiée sur son quotidien et la nouvelle vie qui l'attend !

Avez-vous pris du poids durant la grossesse ?

Je ne sais pas, je ne me pèse pas. Mais j'imagine que oui, de toute façon, je vois que j'en ai pris un peu. Il n'y a que mon gynécologue qui connaît ce secret ! Je ne me pèse pas dans la vie de tous les jours. Je sais que je suis enceinte et que forcément je vais prendre du poids. Maintenant, je suis quelqu'un qui fais en fonction de son ressenti. Donc c'est sûr que si j'avais pris 30 kilos je me serais peut-être inquiétée, mais là j'ai l'impression que c'est assez cohérent avec les étapes de ma grossesse donc je ne m'inquiète absolument pas et mon gynécologue me le dirait s'il y avait un problème.

Comment comptez-vous vous organiser après la naissance de bébé ?

Je ne sais pas trop encore. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne prendrai pas de congé maternité parce que je n'ai pas un travail comme tout le monde et je ne peux pas m'arrêter trois mois. Mais je ne pense pas que ce sera compliqué. De toute façon, je ne fais pas un enfant pour m'arrêter de vivre, je ferai en sorte que mon quotidien s'aménage autour de Marlon et de mon travail. Je n'ai pas forcément plus peur que ça et puis il me faudra bien un équilibre car je n'ai pas l'intention de tout lâcher pour l'un ou pour l'autre.

Pourquoi avoir choisi Marlon comme prénom ?

C'est un prénom qu'on a choisi tous les deux, qui nous plaît beaucoup et qui n'est pas commun, ce qui nous plaît d'autant plus. Il y a une jolie sonorité, mais il n'y a pas de signification particulière.

Quels sont vos projets ?

Déjà, j'aimerais continuer d'agrandir Wandertea, ça prend pas mal de temps et c'est toujours aussi passionnant après quatre ans. Après, j'aimerais bien me poser sur l'écriture d'un deuxième livre qui serait plus axé beauté, bien-être, nutrition. Par contre, refaire de la télé n'est pas mon envie première.

Y a-t-il un mariage en préparation après l'arrivée de bébé ?

Le mariage arrivera un jour ! Mais pour l'instant, déjà un bébé, c'est un beau cadeau ! On verra comment ça se passe.

