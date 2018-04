Caroline Receveur enceinte : Décolleté et baby bump à la plage...

Des clichés qui font l'unanimité sur le réseau social. En effet, quelques heures après la publication de Caroline Receveur, les internautes étaient près de 100 00 à avoir liké le post ! Et ce n'est pas tout : les fans de l'ancienne candidate de télé-réalité sont également nombreux à la complimenter en commentaires.

"Tu es magnifique", "Sublime, la grossesse te va tellement bien", "Tu as pris que du ventre on ne peut rêver mieux !", "Rayonnante de bonheur et ça se comprend", "Je n'ai pas les mots... Toujours plus belle de jour en jour", "Resplendissante et ça se voit que tu es heureuse", peut-on ainsi lire.