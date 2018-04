Caroline Receveur, enceinte, s'arrondit : Sa propre poitrine la surprend !

Très connectée, Caroline Receveur (30 ans) n'hésite pas à partager son quotidien de femme enceinte sur ses réseaux sociaux. Après avoir montré l'avancement de l'aménagement de la chambre de bébé, la chérie d'Hugo Philip a fait une confidence inattendue à ses abonnés...

En effet, ce 13 avril 2018, celle qui annonçait sa grossesse en février dernier et qui est actuellement enceinte de six mois a dévoilé... sa nouvelle taille de soutien-gorge. "Voilà voilà #pregnantboobs (seins de femme enceinte, en version française)", a-t-elle écrit en légende d'un cliché montrant une étiquette avec la taille 100C inscrite dessus. "WOW", a-t-elle ajouté pour montrer sa surprise face à la nouvelle "grosseur" de ses seins.

Quelques instants plus tôt, comme nous vous le disions, Caroline Receveur partageait des vidéos et des photos pour montrer l'avancement de l'installation de la chambre de bébé. Sur celles-ci, on pouvait distinguer une commode faisant également office de table à langer, un petit lit et une piscine à balles, le tout dans une pièce très claire. "Ça commence à prendre forme #babyiscoming", commentait la future maman.

Pour rappel, le 4 avril dernier, Caroline Receveur dévoilait le sexe et le prénom du bébé. "IT'S A BOY. C'est officiel, nous attendons un petit mec pour cet été !", lâchait-elle sur Instagram. Et de dévoiler dans la foulée le prénom du petit garçon : Marlon.