Caroline Receveur enceinte : Sa prise de poids... un "terrible secret" !

En février dernier, Caroline Receveur annonçait une grande nouvelle. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue blogueuse révélait en effet être enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son compagnon Hugo Philip. Après avoir raconté son premier trimestre cauchemardesque, la future maman donne des nouvelles de sa grossesse via son blog et en profite pour évoquer sa prise de poids.

Ainsi, "au risque de décevoir" ses fans, Caroline Receveur assure ne pas savoir combien de kilos elle a pris. "Seul mon gynécologue est au courant de ce terrible secret", s'amuse-t-elle. Et si elle "n'en sait rien", c'est parce que la jolie blonde ne se pèse "JAMAIS au quotidien" et encore moins durant sa grossesse. "Je me base essentiellement sur mon bien-être, sur le ressenti que j'ai de mon corps dans sa globalité, indique-t-elle. Je sais quand j'ai pris du poids, et bien entendu j'ai pris des kilos pendant ma grossesse, mais cela étant un processus normal, je ne cherche pas à atteindre ou à ne pas dépasser une 'norme'. Mon corps est assez intelligent pour me faire savoir quand il a faim, ou non, et ce dont il a besoin pour se nourrir correctement et en quelle quantité."

Depuis qu'elle est enceinte, Caroline Receveur a ainsi vu ses habitudes alimentaires changer. "J'ai un léger penchant pour les féculents et la viande rouge", confie celle qui n'en consommait habituellement "qu'en très petites quantités". Concernant ses "envies de future maman", la candidate de Top Chef Célébrités (M6) confie ne pas en avoir souffert. "Je n'ai pas plus faim ni moins faim qu'avant, je mange exactement de la même façon et quasiment les mêmes choses. Je suis limite moins focus sur la nourriture qu'avant ma grossesse et ce n'est pas pour me déplaire, moi qui considérais la nourriture comme un ami avec lequel se réconforter et se remplir lorsqu'on se sent vide", explique-t-elle.

Et il n'y pas que son alimentation qui a changé. Caroline Receveur révèle avoir totalement arrêté sa pratique du sport depuis sa grossesse. "Tout simplement parce que j'étais bien trop 'malade' les trois premiers mois et demi, et mon emploi du temps actuel ne me le permet tout simplement pas", explique-t-elle. Mais attention, la jeune femme est loin d'être sédentaire : elle "bouge, marche, [s']aère"... et a tout de même "hâte de reprendre une routine sportive dès le mois de septembre prochain" après l'arrivée de son petit Marlon !