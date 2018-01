Carrie Underwood : Son visage très abîmé après une chute, son terrifiant récit

Carrie Underwood revient de loin. Dans une publication en ligne postée sur un fan-club privé et reprise lundi 1er janvier 2018 par le site Entertainement Tonight, la chanteuse de 34 ans a révélé pour la première fois qu'elle avait souffert de terribles conséquences suite à un chute dont elle avait été victime dans les escaliers de son domicile il y a deux mois.

Le 14 novembre, la star de la country avait annoncé sur Twitter qu'elle avait été opérée d'urgence après s'être cassé un poignet. En réalité, l'interprète du tube Before He Cheats avait minimisé l'importance de ses blessures, qu'elle avait dans un premier temps décrites comme superficielles.

C'est fou comme un bête accident peut changer votre vie

Des semaines plus tard, Carrie Underwood admet ainsi qu'elle a aussi été très amochée au visage. "Il y a quelque chose d'autre que je n'étais pas prête d'aborder parce que que je suis toujours en train de le surmonter et qu'il y a eu beaucoup d'incertitude quant à la façon dont les choses vont se terminer. C'est fou comme un bête accident peut changer votre vie. En plus de m'être cassé le poignet, j'ai aussi réussi à me blesser le visage. Je vous épargnerai les détails horribles, mais lorsque je suis sortie de l'opération, le docteur a dit à Mike [Fisher, son mari, NDLR] qu'il m'avait cousu entre 40 et 50 points de suture", a-t-elle déclaré.

Après un long début de convalescence où elle a surtout passé le plus clair de son temps à se reposer, la maman du petit Isaiah (2 ans) admet que la guérison n'est pas aussi évidente qu'elle l'espérait. Inquiète, Carrie Underwood a ainsi expliqué que son visage "n'était plus le même qu'avant". "J'ignore honnêtement à quoi je ressemblerai mais je sais ceci : je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que ce n'ait pas été bien pire. Je suis reconnaissante pour les personnes dans ma vie qui ont été à mes côtés à chaque étape du chemin", a-t-elle confié. La célèbre blonde a poursuivi son message en se disant "prête" à faire son retour "devant les caméras". "Je voulais que vous compreniez tous pourquoi je peux paraître différente", a-t-elle conclu.

Les fans comprendront mieux pourquoi celle qui avait été révélée en 2005 dans l'émission American Idol a caché la moitié de son visage dans une grosse écharpe, fin décembre sur Instagram. Si elle avançait une température très faible (-15 degrés), Carrie Underwood n'était pas encore prête à montrer sa cicatrice.