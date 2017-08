Casey Wilson (Gone Girl) maman : L'actrice présente son 2e fils !

Le 24 août 2017, l'actrice et humoriste américaine Casey Wilson, connue en France pour son rôle dans l'effrayant Gone Girl de David Fincher, a donné naissance à son deuxième enfant. Le père est toujours le scénariste américain David Caspe et il s'agit une nouvelle fois d'un petit garçon.

Casey Wilson a choisi Instagram pour annoncer la naissance en publiant, le 27 août, une première photo la montrant avec son époux et son bébé. Le couple, marié depuis 2014, a prénommé son petit dernier Henry Bear. Bear, un drôle de prénom qui signifie "ours" en anglais et déjà choisi par Kate Winslet et son troisième époux Ned Rocknroll (neveu de Richard Branson) pour leur fils Bear Blaze Winslet – l'actrice ayant refusé que son fils porte le patronyme plutôt original de son papa.