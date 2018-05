Cate Blanchett, sa dernière exigence à Cannes : Voir la robe de Meghan Markle !

Samedi 19 mai, plus de deux milliards de personnes avaient les yeux rivés sur le mariage princier entre Harry et Meghan Markle. Au Festival de Cannes, véritable petite bulle à part, le Royal Wedding n'a pas éclipsé la cérémonie de clôture. Pour autant, certains ont marqué leur intérêt pour le mariage le plus commenté de l'année.

Dans Le Journal du Dimanche, Pierre Lescure a révélé une drôle d'anecdote concernant Cate Blanchett, la présidente du jury. "Samedi midi, dans la villa très cosy près de Grasse qu'on avait choisie pour les délibérations, elle a demandé des nouvelles du mariage de Meghan et Harry : 'Je veux voir la robe, c'est un de mes amis qui y a travaillé!' Comme les smartphones sont interdits, on a allumé la télé. J'ai donc ainsi appris que la fameuse traîne était de la styliste britannique Clare Waight Keller pour Givenchy", raconte le président du Festival de Cannes.

Si Cate Blanchett avait pourtant d'autres priorités que de voir la robe de sa consoeur Meghan Markle, comme par exemple établir un palmarès avec ses jurés, elle a tenu à vivre, comme plus deux milliards de téléspectateurs à travers le monde, le mariage princier.

Amatrice de mode, adepte des looks parfois audacieux comme la robe Alexander McQueen qu'elle arborait lors de la clôture ou encore la Givenchy qu'elle portait le 14 mai, Cate Blanchett a dû apprécier le glamour à tout épreuve de Meghan, absolument sublime dans sa robe à encolure bateau comportant une courte traîne et un long voile avec broderies en dentelle.