Catherine Ceylac émue pour ses adieux à Thé ou Café : "Je vous aime..."

Pour la dernière émission de Thé ou Café sur France 2 diffusée ce 1er décembre 2018, Catherine Ceylac a pu compter sur le soutien de très nombreuses personnalités. Arielle Dombasle, Amélie Nothomb, Thierry Marx, Philippe Geluck, Chantal Ladesou, Laurent Gerra ou encore Louis Chedid ont effectivement tous été présents pour dire au revoir au programme proposé depuis le 3 février 1996.

Soutenue mais tout de même très émue par la fin de cette aventure de vingt-deux années, l'animatrice de 64 ans a débuté son ultime numéro de Thé ou Café en s'adressant aux téléspectateurs : "Il est rare de perdurer aussi longtemps et cela nous vous le devons. Thé ou Café a été leader de toutes les chaînes durant tout ce temps et pourtant, on va vivre la 1752e émission, la dernière."

Puis, après avoir échangé de nombreux souvenirs avec ses invités, Catherine Ceylac a conclu avec une émotion grandissante dans la voix : "Dans un instant, définitivement, Thé ou Café disparaîtra des écrans de France Télévisions. Croyez bien que ce n'est pas mon choix. Nous avons tissé des liens ensemble indéfectibles et cela personne ne pourra nous l'enlever. Merci à ma solide équipe qui m'a supportée dans tous les sens du terme durant toutes ces années. Nous avons cherche l'exigence, sans artifice, avec notre singularité (...) Que la culture continue à avoir sa place sur le service public. Cette émission en était l'illustration, on riait, on pleurait, on apprenait, on grandissait en écoutant l'autre. Merci au personnel de France Télévisions qui a toujours été à mes côtés. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. A bientôt, je vous aime."

En amont de cette diffusion, Catherine Ceylac avait déjà confié à nos confrères de TV Mag à propos de cette déprogrammation : "Ce qui m'a choquée et me choque encore, c'est la manière, l'inélégance du procédé. On aurait pu me l'apprendre au cours d'un entretien, formel ou non, ou par téléphone. (...) Mais non. Je l'ai appris dans le journal Le Parisien." Et de poursuivre sur son avenir : "La chaîne ne m'a fait aucune proposition, mais j'ai bon espoir. J'ai envie de continuer mon métier. Je reste positive, mais je ne sais absolument pas ce que je vais devenir."

Une séquence émouvante à retrouver dès à présent dans notre player !