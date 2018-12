Catherine Ceylac, l'après Thé ou café : "Je ne sais pas ce que je vais devenir"

Arielle Dombasle, Amélie Nothomb, Thierry Marx, Philippe Geluck, Chantal Ladesou, Laurent Gerra ou encore Louis Chedid, tous seront présents samedi 1er décembre pour la dernière de Thé ou Café sur France 2. Depuis 1996, l'émission a recueilli les confidences de personnalités issues de tous les domaines mais cette fois, c'est l'animatrice du programme, Catherine Ceylac, qui sera également à l'honneur. Avant de découvrir cette grande dernière qui sera diffusée samedi 1er décembre sur France 2 à 9h55, la femme de 64 ans a évoqué la fin de son programme et son avenir dans TVMag.

Expliquant ne pas vouloir entrer en guerre avec France 2 qui a choisi de mettre un terme à Thé ou Café pour des raisons budgétaires, la compagne de Claude Sérillon explique : "Ce qui m'a choquée et me choque encore, c'est la manière, l'inélégance du procédé. On aurait pu me l'apprendre au cours d'un entretien, formel ou non, ou par téléphone. (...) Mais non. Je l'ai appris dans le journal Le Parisien."

La journaliste qui a déjà reçu dans son émission Rania de Jordanie, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Charles Aznavour et récemment Alain Delon en a gros sur le coeur car si cela n'avait tenu qu'à elle, elle n'aurait pas souhaité cette fin abrupte. Loin de vouloir prendre sa retraite, Catherine Ceylac déclare : "La chaîne ne m'a fait aucune proposition, mais j'ai bon espoir. J'ai envie de continuer mon métier. Je reste positive, mais je ne sais absolument pas ce que je vais devenir."

Il y a quelques jours, dans Télé 7Jours, elle avait révélé les coulisses du tournage du dernier numéro de Thé ou Café. L'émotion était au rendez-vous : "À la fin de l'enregistrement, tout le personnel de France Télévisions a envahi le plateau en applaudissant. Ce qui m'attriste le plus n'est pas l'arrêt de l'émission en tant que telle, mais la disparition de ce type de format, qui remplissait à merveille son rôle de service public."