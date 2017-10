Catherine Deneuve contre #BalanceTonPorc et son "déferlement ignoble"

Monument du 7e art français et adorée bien au-delà de nos frontières, Catherine Deneuve s'est exprimée sur le scandale Harvey Weinstein. Dans une première interview accordée au Huffington Post, l'actrice des Demoiselles de Rochefort a dénoncé le "déferlement ignoble" que représentait le hashtag #BalanceTonPorc dans lequel des femmes racontent les harcèlements et/ou agressions sexuelles dont elles ont fait l'objet, certaines en nommant leurs bourreaux.

Selon Deneuve, "le déferlement qu'il y a en ce moment avec #balancetonporc" est "ignoble pour les femmes qui n'ont que ça" pour témoigner. "Je trouve ça terrible. Est-ce que c'est intéressant d'en parler comme ça ? Est-ce que ça soulage ? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça va régler le problème d'une certaine façon ?", a-t-elle rajouté.

Dans une interview, l'actrice qui est actuellement en train de promouvoir le film Tout nous sépare, a réagi à l'affaire Weinstein... à sa manière. "Je ne vais pas porter un jugement moral, tout le monde est contre évidemment. Je ne vois pas ce que je peux apporter de nouveau et je n'ai pas envie d'ajouter ma parole à celle des autres", a-t-elle déclaré à BFM TV. Invitée à s'exprimer sur la question de savoir si des affaires similaires pouvaient être révélées dans le cinéma français, Deneuve a botté en touche. "Je n'en sais rien... Harvey Weinstein a bien oeuvré pendant quinze ans sans que... Donc, je ne sais pas, peut-être que des choses vont sortir", confie la star de 73 ans. A-t-elle été un jour concerné par le harcèlement ou une agression sexuelle. "Je n'ai jamais dit ça non plus. Mais je ne dirais rien sur le sujet", a-t-elle assuré.

Des propos détonants qui risquent de déranger. Ce n'est pas la première fois que Catherine Deneuve fait couler de l'encre. Lors de l'affaire Polanski, invitée sur le plateau de Quotidien, l'icône avait tenté de minimiser l'acte du réalisateur avec qui elle a tourné plusieurs films dont Répulsion. "C'est une jeune fille qui avait été amenée chez Roman par sa mère, qui ne faisait pas son âge de toute façon. Et de toute façon, on peut imaginer qu'une jeune femme de 13 ans puisse faire 15, 16 ans. Il ne lui a pas demandé sa carte de visite. Il a toujours aimé les jeunes femmes. J'ai toujours trouvé que le mot de viol avait été excessif", avait confié l'actrice. Des propos qui avaient été jugés "déplacés et véhiculent des préjugés rétrogrades concernant les auteurs de viol et leurs victimes" par le CSA et qui avaient suscité l'ire d'associations féministes.