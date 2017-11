Catherine Deneuve : La différence avec ses deux enfants, Christian et Chiara

Héroïne du nouveau film de Thierry Klifa, Tout nous sépare, Catherine Deneuve est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Hier, elle a même reçu un Ibis d'or lors du Festival du cinéma et musique de film de La Baule. La star française de 74 ans, en couverture du magazine Télé 7 Jours, revient sur le tournage de ce drame dans lequel elle donne la réplique à Nekfeu et à Diane Kruger, elle livre son regard sur le métier qu'elle illumine depuis des décennies. Elle évoque également son rapport avec ses enfants, l'une actrice de cinéma, l'autre comédien de théâtre, Chiara Mastroianni et Christian Vadim.

Interrogée sur les voeux d'anniversaire de sa fille – "Happy Birthday Sweet Mama" avait-elle écrit l'an dernier sur son compte désormais inaccessible –, Catherine Deneuve répond : "C'est très mignon. C'est que j'ai été, je pense, une 'sweet mama'. Je suis assez maternelle." Toutefois, on lui rappelle que son fils aîné, qu'elle a eu à 20 ans avec le réalisateur Roger Vadim, garde pour sa part le souvenir d'une mère plus stricte : "J'ai eu Christian très jeune, sans expérience, j'avais peur de mal faire et, dans ces cas-là, on est sans doute trop stricte. C'était aussi pour compenser l'absence de père. Avec Roger Vadim, nous nous sommes séparés très peu de temps après la naissance de Christian... (...) Je ne me suis pas contentée d'être stricte, je l'ai éduqué aussi. Petite, j'étais plutôt craintive mais on est très protégé dans une famille nombreuse. Avec mes enfants, plutôt que de les surprotéger, je les ai aidés à se projeter vers l'extérieur."

Dans le magazine Gala en 2016, Christian Vadim avait parlé avec tendresse de sa relation avec sa cadette, née de la relation de sa mère avec l'immense Marcello Mastroianni : "Ma soeur, Chiara, je l'ai retrouvée à l'âge adulte. Aujourd'hui, on sort ensemble, on va au restaurant, alors qu'enfants, on était comme chien et chat, une vraie petite peste."

Chacun enfant d'icônes du cinéma, Christian (54 ans) et Chiara (45 ans) ont porté l'étiquette complexe d'"enfants de". Catherine Deneuve est elle aussi enfant de comédiens : "Mais ils n'étaient pas connus, ce qui est très différent. Ils faisaient du doublage et du théâtre. Ma fille Chiara, elle a 40 ans passés et on lui en parle encore..."

