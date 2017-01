Chiara Mastroianni, jolie fillette avec son papa Marcello, disparu il y a 20 ans

La relation entre Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni est mise en lumière à travers leurs films en commun, tels que Les Bien-aimés, et leurs interviews dans lesquelles elles évoquent leur quotidien loin des fantasmes. La complicité tendre et pudique entre l'iconique actrice et sa fille contraste avec l'absence, celle du père, le grand Marcello Mastroianni, décédé il y a vingt ans à 72 ans. Chiara avait 24 ans. Sur Instagram, la sublime voix de Persepolis a publié une photo d'eux deux, un instant en noir et blanc qui remonte à la fin des années 1970. On reconnaît très facilement qu'elle était alors.