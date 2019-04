Catherine Deneuve pas contre tourner avec Woody Allen : "Qui m'en empêcherait ?"

Janvier 2018 : en plein scandale #MeToo, une tribune publiée dans Le Monde par des femmes pour que les hommes conservent la "liberté d'importuner" passe mal. Catherine Deneuve fait partie des signataires et cristallise toutes les crispations. Dans Paris Match cette semaine, l'actrice défend son nouveau film, L'Adieu à la nuit, de son complice André Téchiné. Interrogée sur les réactions suscitées par cette tribune, comme par son soutien indéfectible à Roman Polanski, Deneuve assume. Mieux, elle confie qu'elle tournerait "tout de suite" avec Woody Allen s'il lui proposait alors que ce dernier semble avoir été lâché par Hollywood.

"Que des gens soient en colère après moi ou qu'ils soient déçus, ce n'est pas mon problème. Quant à l'affaire de Roman Polanski, c'est un cas d'école. La façon dont il a été́ traité est inadmissible. Il a plus que payé. Je pense que dans cette histoire beaucoup de femmes sont aveuglées par leur féminisme et ne connaissent même pas en détail les faits, juridiquement parlant." À noter qu'après la chronique publiée dans Le Monde et les critiques presque toutes dirigées vers Catherine Deneuve, signataire la plus star du texte, l'actrice avait reçu le soutien de Samantha Geimer, la victime de roman Polanski. Depuis plusieurs années, elle se bat pour que son "affaire" soit oubliée. Dans un tweet, elle écrivait : "Je suis d'accord de tout mon coeur avec mademoiselle Deneuve. Les femmes ont besoin d'égalité, de respect et de liberté sexuelle. Nous l'obtenons en nous défendant nous-mêmes et ensemble. Pas en demandant aux autres de nous protéger et de définir ce qui est 'autorisé' pour les femmes."

Nos confrères de Paris Match demande alors à Catherine Deneuve si elle accepterait de tourner avec Woody Allen, mis à l'écart depuis que Dylan Farrow, sa fille adoptive, l'a de nouveau accusé d'agression sexuelle. "J'adorerais tourner avec lui, c'est un homme d'un immense talent. Je ne vois pas pourquoi je n'accepterais pas. Qui m'en empêcherait ?"

Cette affaire a été classée dès 1993, par manque d'éléments tangibles. Ces deux dernières années cependant, le témoignage de Dylan Farrow a reçu un écho inédit. A Rainy Day in New York, dernier film du réalisateur, n'est jamais sorti et certaines de ses stars, comme Timothée Chalamet, ont reversé leur salaire à des oeuvres de charité et ont désavoué Allen. Le réalisateur new-yorkais réclame désormais 68 millions de dollars à Amazon, qui devait produire (à hauteur de 9 millions de dollars) et sortir A Rainy Day..., ainsi que ses trois prochains longs métrages. Son retour sur grand écran semble compromis.

Retrouvez l'intégralité de cette interview de Catherine Deneuve dans Paris Match, en kiosques le 25 avril 2019.