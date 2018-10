Catherine Deneuve se sépare de ses vêtements Yves Saint Laurent

Les fashion weeks prêt-à-porter printemps-été 2019 terminées, la planète Mode s'enthousiasme pour le prochain mois de la mode. Catherine Deneuve profitera de l'événement pour organiser une vente aux enchères unique. Elle se séparera de ses vêtements Yves Saint Laurent, dont elle était l'amie intime et l'une des muses.

À lire aussi Agathe Auproux se sépare de ses vêtements pour la bonne cause

L'info a été révélée par Christie's ! Catherine Deneuve s'associe à la maison de ventes pour la vente aux enchères de sa garde-robe Yves Saint Laurent. Près de 300 lots, dont une majorité de pièces uniques conçues par le défunt créateur, composeront le catalogue. Quelque 150 pièces seront proposées aux enchères dans les salons parisiens de Christie's. Le second lancement aura lieu sur internet.

"Aujourd'hui, je me sépare de ma maison en Normandie où je gardais cette garde-robe, non sans mélancolie. Ce sont les créations d'un homme si talentueux qui ne créait que pour rendre les femmes plus belles", écrit Catherine Deneuve dans un message transmis par Christie's. La future héroïne du film Mauvaises Herbes (en salles mercredi 21 novembre) avait 22 ans lorsqu'elle a rencontré Yves Saint Laurent pour la première fois. Elle est restée une inconditionnelle de sa marque éponyme (rebaptisée Saint Laurent en 2012 sous l'impulsion d'Hedi Slimane) et n'en manque jamais un défilé.

"Je suis arrivée rue Spontini avec une photo d'un modèle de la collection russe de l'année précédente qu'il a accepté de me faire : un long fourreau de crêpe blanc, avec un plastron brodé rouge, très slave, très pur, très strict", se souvient Catherine Deneuve. La récente lauréate du prix Praemium Imperiale à Tokyo et le créateur commencent alors leur amitié, qui prendra fin à la mort de ce dernier, le 1er juin 2008.

La vente aura lieu fin janvier à Paris, pendant la Fashion Week Haute Couture consacrée aux collections Haute Couture printemps-été 2019. La collection de Catherine Deneuve sera exposée du 19 au 24 janvier chez Christie's Paris.