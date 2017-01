Catherine Laborde : Le nom de son successeur à la météo de TF1 circule déjà...

Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde (65 ans) annonçait en direct sur TF1 qu'elle quittait la présentation de la météo après vingt-huit années de bons et loyaux services ! "Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", lançait-elle avec émotion en fin de bulletin.

Selon nos confrères de Télé Star, la direction de TF1 aurait d'ores et déjà choisi la personne qui aura la lourde tâche de lui succéder à la météo, aux côtés de Louis Bodin et d'Evelyne Dhéliat. Il s'agirait de Maklor Babutulua, actuellement en poste à LCI et déjà passé par la météo de TV5 monde et Direct 8.

D'ailleurs, le jeune talent de la météo originaire de Kinshasa (République démocratique du Congo) avait adressé, sur son compte Facebook, un message à l'intention de Catherine Laborde le 1er janvier dernier : "Un départ sobre, classe et élégant à l'image de ce qu'elle incarnera à jamais dans la mémoire collective. Belle route Mme Laborde et non... On ne vous oubliera pas."

En ce qui concerne Catherine Laborde, l'ex-présentatrice météo souhaite désormais se consacrer à des projets artistiques, tels que l'écriture et le théâtre. "J'ai un tas de projets. J'ai joué Les Fables de La Fontaine, une mise en scène de Philippe Lelièvre, à Avignon l'été dernier. J'en suis sortie à la fois fatiguée et ravie. J'espère bien reprendre ce spectacle. En tant qu'écrivain, j'ai un livre consacré à ma mère, Maria del Pilar, dont j'avais écrit la première mouture en 2009, chez Flammarion ; je le reprends dans la collection J'ai lu", a-t-elle expliqué à Nice-Matin.