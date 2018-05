Catherine Laborde : Le secret qu'elle s'apprête à révéler !

On s'en rappelle encore... Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde faisait ses adieux en direct devant les téléspectateurs de TF1. Après avoir donné la météo pendant 28 ans, la présentatrice a quitté la chaîne pour de nouveaux projets. Si elle s'est faite plutôt discrète, l'animatrice de 67 ans fait son retour à la télé. Et ce n'est pas tout, elle va faire prochainement une révélation qui risque de surprendre.

Alors qu'elle participera au Grand Concours des animateurs ce samedi 26 mai 2018 sur TF1, Catherine Laborde en a profité pour se confier au Parisien. Elle a notamment confirmé la sortie de son prochain livre où elle devrait faire une annonce inattendue : "Je le termine et il sortira en janvier. J'y fais un peu le bilan, un point sur ce changement de vie. Il y a un secret que j'aborde aussi. J'ai mis près de deux ans car je suis extrêmement paresseuse et il était difficile de parler de moi."

Si elle n'en dit pas plus sur "ce secret", Catherine Laborde a parlé de sa vie après son départ de TF1 : "Mon mari et moi venons d'acheter une maison en bord de mer à l'Ile d'Yeu. Nous sommes à moitié là-bas, à moitié à Paris. Là, je viens de passer de nombreuses heures à nettoyer les bordures où des petites fleurs mauves forment un dessin magnifique ! Et je m'occupe beaucoup de mon chat. Cela m'a aidée, je n'ai pas eu de temps pour la nostalgie. Et puis nous allons faire un beau voyage au Japon en octobre. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais."

Visiblement peu nostalgique de sa carrière sur TF1, Catherine Laborde ne semble avoir aucun regret. Elle avoue même que la télévision "ne lui manque pas". Malgré tout, l'ex-présentatrice de la météo a été ravie de retrouver ses camarades : "La dernière fois que j'ai participé au Grand Concours, je me suis dit qu'il faudrait arrêter. Pourtant, je suis tellement contente de retrouver mes copains, que je vois par écran interposé, que c'est un vrai plaisir de participer à ce jeu. Lors de l'enregistrement, j'étais en terrain connu. J'avais le trac quand je présentais la météo mais là, pas du tout. Je me lâche !"

Retrouvez Catherine Laborde dans Le Grand Concours des animateurs ce soir à 20h50 sur TF1.