Cécile Bois et son mari réunis dans Candice Renoir : "J'aime l'idée"

Depuis six saisons, Cécile Bois incarne la célèbre Candice Renoir, dans la série de France 2. Un rôle dont elle ne se lasse pas. D'autant plus qu'elle a quelques points communs avec son personnage comme "sa liberté de ton et sa fantaisie" comme elle l'a expliqué au détour d'une interview pour nos confrères de Télé 7 Jours.

En revanche, contrairement à la policière, Cécile Bois est heureuse en amour. Depuis plus de quinze ans, elle partage la vie du comédien Jean-Pierre Michaël, avec lequel elle a eu deux filles (qui ont 6 et 8 ans). Son mari tournera d'ailleurs à ses côtés, dans la saison 7 de Candice Renoir. Une situation qui la comble de joie : "Je me réjouis de le voir plus souvent et de profiter de son talent. J'aime aussi l'idée que nos enfants puissent nous voir ensemble à l'écran." Néanmoins, l'idée de l'intégrer aux intrigues ne vient pas de la belle blonde de 46 ans, mais de la production.

Ce n'est pas la première fois que Cécile Bois - que l'on retrouvera prochainement sur TF1, dans le téléfilm Tu vivras ma fille - évoque sa moitié. Lors d'une interview pour Gala datant d'août 2017, elle confiait avoir "un couple équilibré et qui fonctionne" : "Je suis contre la fusion du couple, je pense comme Khalil Gibran dans Le Prophète qu'il faut deux piliers indépendants pour tenir un toit. Je me réveille tous les jours avec le sentiment que tout pourrait changer."

