Cécile Bois, son mari bientôt dans "Candice Renoir" : "Il va me rejoindre..."

Cécile Bois, l'interprète de Candice Renoir dans la série du même nom, est ravie ! En effet, grâce aux producteurs du show de France 2, l'actrice de 46 ans a pu donner la réplique à son compagnon Jean-Pierre Michaël le temps de quelques épisodes de la saison 7...

Questionnée à ce sujet par TV Magazine alors qu'elle faisait la promotion du téléfilm Tu vivras ma fille (diffusé ce lundi 17 septembre sur TF1), Cécile Bois a expliqué : "Mon mari, Jean-Pierre Michaël, va me rejoindre le temps de quelques épisodes sur la septième saison de Candice Renoir, comme il l'avait fait en 2014. J'espère qu'à l'avenir nous aurons l'occasion de travailler ensemble avec chacun des rôles forts. Que ce soit à la télévision ou au théâtre."

Déjà interrogée en mai dernier à propos de la participation de son mari à Candice Renoir, Cécile Bois avait commenté auprès de nos confrères de Télé 7 Jours : "Je me réjouis de le voir plus souvent et de profiter de son talent. J'aime aussi l'idée que nos enfants puissent nous voir ensemble à l'écran."

Pour rappel, Cécile Bois partage la vie de Jean-Pierre Michaël depuis une quinzaine d'années et le couple, marié depuis 2016, a eu deux filles aujourd'hui âgées de 6 et 8 ans.

L'intégralité de l'interview de Cécile Bois est à retrouver dans le magazine TV Magazine actuellement en kiosque.