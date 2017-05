Marine Delterme et Cécile Bois, héroïnes et mamans poules : "C'est un marathon"

Marine Delterme a 47 ans et incarne Alice Nevers depuis quinze ans, Cécile Bois a 45 ans et campe le rôle de Candice Renoir depuis cinq ans sur nos petits écrans. C'est en tant que femmes fortes des fictions de TF1 et France 2 que nos deux héroïnes populaires ont accepté de se confier lors d'une interview croisée organisée par Télé 2 semaines.

Interrogées sur la difficulté de lier leur vie professionnelle à leur vie de famille, les deux charmantes quadra n'ont pas caché qu'il leur fallait beaucoup d'énergie pour réussir ce pari quotidien. "C'est un marathon !, a commenté Marine Delterme, la compagne de Florian Zeller. Il faut se lever à 6h et se coucher à minuit. Le corps doit donc tenir sur la longueur. Quand je rentre le soir à la maison, tout le monde me saute dessus. Il y a des trucs à régler, des colères, des problèmes et des bonheurs aussi. À un moment, la fatigue physique et mentale est telle qu'il faut faire un gros effort pour bien s'occuper des enfants." Et Cécile Bois, mariée au comédien Jean-Pierre Michaël, d'acquiescer : "Il faut avoir une santé d'acier. En fin de saison, j'ai toujours un truc qui ne va pas : le dos en vrac, des fêlures au ménisque à cause des talons que je n'enlève pas parce qu'il faut enquiller les scènes... En plus, comme je tourne à Sète, le soir, je ne vois pas mes enfants. (...) Du coup, je fais l'aller-retour tous les week-ends pendant sept mois. Et quand j'arrive, je suis à eux. Il y a eu un tel manque !"

Concernant le rapport des enfants avec leur notoriété, Marine (maman de Gabriel, 18 ans, et de Roman, 8 ans) et Cécile (maman de deux filles) ont confié que voir la fierté dans les yeux de ces derniers pouvaient apaiser quelque peu le sentiment d'abandon qu'elles développent lorsqu'elle ne sont pas très présentes. "J'aime que mes filles soient déconnectées de la réalité de mon métier mais qu'elles en connaissent juste ce qu'il faut pour être fières de moi. Il doit bien y avoir des compensations à mon absence", a expliqué Cécile Bois. Et Marine Delterme d'indiquer : "Mes enfants n'envisagent pas ma notoriété de la même manière. Mon plus jeune fils a déjà joué dans un de mes films, il adore."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 2 semaines, actuellement en kiosques.