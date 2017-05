Jean-Michel Tinivelli (Alice Nevers), embrasser Marine Delterme: "Ça m'angoisse"

Dans les derniers épisodes de la série Alice Nevers, la juge, incarnée par Marine Delterme, a épousé Fred Marquand, campé par Jean-Michel Tinivelli. Auprès de nos confrères de TV Mag, l'acteur a fait une révélation amusante sur les scènes d'intimité.

"C'est compliqué pour moi d'embrasser et de serrer dans mes bras quelqu'un comme Marine Delterme que je connais si bien, a-t-il avoué. Ça m'angoisse tellement que je fais un eczéma invisible."

"Du coup, on va exploiter cette allergie dans l'un des scénarios. En fait, c'est plus simple avec quelqu'un que je ne connais pas", a poursuivi Jean-Michel Tinivelli.

Il y a quelques semaines, le comédien d'Alice Nevers avait expliqué les raisons de sa gêne : "Marine et moi nous connaissons depuis vingt-cinq ans. C'est comme si nous étions frère et soeur." Et d'ajouter : "Je trouve bizarre de l'embrasser, je suis maladroit... Ce n'est pas là que j'excelle le plus."

Malgré ce rapprochement qui le met mal à l'aise, Jean-Michel Tinivelli semble ravi de voir son personnage Fred Marquand si proche d'Alice Nevers, comme il l'a déclaré auprès de nos confrères de TV Mag : "Même si on part sur un malentendu, qu'Alice a des liens avec son ex-amant, que la petite Ada me déteste, et que j'ai des problèmes avec Léa qui vit toujours chez moi, ce mariage fait du bien ! Ça me déstabilise mais il y a de la passion et de la tendresse, de la joie, du rire."