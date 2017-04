Marine Delterme : Son partenaire très gêné par leurs scènes intimes...

Ils ont beau se donner la réplique depuis déjà huit ans dans la série Alice Nevers sur TF1, cela n'empêche pas Marine Delterme et son partenaire à l'écran Jean-Michel Tinivelli d'avoir parfois du mal à jouer certaines scènes...

Interrogés sur les nouveaux épisodes de la 14e saison de la série, les deux comédiens en ont dit un peu plus sur leur complicité sur le plateau. Ainsi, quand il est question de tourner des scènes de sexe, tout n'est pas toujours facile... "Marine et moi nous connaissons depuis vingt-cinq ans. C'est comme si nous étions frère et soeur. Si bien que les scènes intimes sont compliquées. Je trouve bizarre de l'embrasser, je suis maladroit... Ce n'est pas là que j'excelle le plus", déclare Jean-Michel Tinivelli à TV magazine. Et Marine Delterme, d'ajouter, moqueuse : "Il est timide. Il déclare un eczéma invisible deux jours avant de tourner ces scènes-là !"

Complice, le duo a toutefois une manière différente de travailler, Marine Delterme aimant la concentration et le silence quand son partenaire est plutôt du genre blagueur. "Du coup, elle me rabroue, elle passe ses nerfs sur moi, c'est une chance pour son mari, Florian Zeller [auteur de théâtre, NDLR] : car il a la paix ensuite à la maison", dit-il.

Les téléspectateurs seront heureux de retrouver les deux comédiens dès jeudi 27 avril sur TF1 à 21h.

Thomas Montet