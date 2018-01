Cécile Cassel, ses propos "sortis de leur contexte" : Son coup de gueule

Hollysiz, alias Cécile Cassel, revient sous les projecteurs avec la sortie d'un nouvel album, Rather Than Talking, quatre ans après son disque My Name Is et le tube Come Back to Me. La chanteuse a eu le plaisir de parler de son travail musical dans les pages du magazine Elle, mais elle a également réagi sur son éloignement du cinéma, elle qu'on a vu comédienne dans Le Premier Jour du reste de ta vie et Comme des frères. Ses propos, cash, ont été repris dans les médias, mais l'artiste se désole que sa pensée ait été sortie de son contexte et a fait une mise au point sur sa page Facebook :

" (...) Certains d'entres eux ont été sortis de leur contexte ou bien résumés à une phrase réinterprétée. En 10 ans de carrière d'actrice, je n'ai été confrontée qu'une seule fois à une situation extrêmement déplacée lors d'un casting. Je me suis levée et je suis partie. Je ne résumerai jamais le regard que je porte sur ce métier au comportement d'une personne en particulier. J'aime le cinéma de tout mon coeur et ne lui ai jamais fermé la porte. (...) "