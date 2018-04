Cécile de Ménibus, amoureuse de Thierry : "Avec sa famille, c'est le Graal"

Cécile de Ménibus a des journées bien remplies.

Heureusement, l'ex-acolyte cathodique de Cauet sait qu'elle peut compter sur son compagnon Thierry Tourault pour la soutenir dans ses moindres projets.

Interrogée par nos confrères de Gala pour leur rubrique 24 heures avec..., celle que l'on retrouve sur scène avec son spectacle Showbuzz et à la télé dans le Live Politique sur LCI – quand elle ne prépare pas des documentaires (Les Mystères de...) pour C8 – a évoqué l'importance de sa complicité avec Thierry au quotidien. En couple depuis cinq ans avec ce directeur de production de 48 ans, Cécile de Ménibus (47 ans) a lâché pudiquement à son sujet : "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien élevé et de si convivial. Et avec sa famille, c'est le Graal." Il faut dire que côté belle-famille, la star du petit écran a hérité d'une belle-maman qui lui concocte des petites confitures !

Déjà interrogée à propos de son couple par France Dimanche en fin d'année dernière, la jolie blonde avait évoqué la possibilité pour eux de fonder une famille à l'avenir... via l'adoption. "J'y pense vraiment. Je me dis d'ailleurs que ce serait en plus l'occasion de sortir un enfant d'un milieu difficile et de lui offrir une vraie famille. (...) Avec Thierry, mon compagnon, nous en parlons de plus en plus. Il est un peu moins à l'aise que moi avec le sujet, mais je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu... Donc oui, l'adoption est aujourd'hui une vraie possibilité pour nous", avait-elle statué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.