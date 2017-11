Cécile de Ménibus prête à devenir maman : "Je pense vraiment à adopter"

Le 22 novembre prochain, Cécile de Ménibus proposera un nouveau numéro de son magazine Les Mystères de... sur C8. En amont de la diffusion de ce nouveau rendez-vous consacré à police secours, l'animatrice de 47 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de France Dimanche... notamment sur ses projets de fonder une famille !

D'entrée de jeu, interrogée sur ses possibles regrets de ne pas avoir eu d'enfant plus tôt, l'animatrice a commenté : "Je me suis rendu compte que c'était trop tard, que j'étais trop âgée. C'est mon destin. Le fait d'avoir été face à des femmes de mon âge qui tentent à tout prix d'avoir des enfants [dans un précédent numéro des Mystères de... consacré aux maternités, ndlr] et qui se retrouvent en néo-natalité avec des bébés de 680 g m'a aidée à comprendre que ce n'était pas raisonnable."

Et Cécile de Ménibus de poursuivre sur la possibilité d'adopter un enfant dans un futur assez proche : "J'y pense vraiment. Je me dis d'ailleurs que ce serait en plus l'occasion de sortir un enfant d'un milieu difficile et de lui offrir une vraie famille. (...) Avec Thierry, mon compagnon, nous en parlons de plus en plus. Il est un peu moins à l'aise que moi avec le sujet, mais je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu... Donc oui, l'adoption est aujourd'hui une vraie possibilité pour nous."

Une interview à retrouver en intégralité dans France Dimanche, actuellement en kiosque.