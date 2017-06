Cédric Klapisch : Sa fille Thaïs promet de faire parler d'elle...

Le réalisateur français Cédric Klapisch fait son retour sur le grand écran avec un long métrage qui nous fait découvrir les coulisses du vin à travers un fratrie : Ce qui nous lie. La famille est un sujet qui passionne celui à qui l'on doit la mise en scène d'Un air de famille. Mais qu'en est-il de la sienne ? Purepeople vous propose un zoom sur sa fille prometteuse Thaïs.

Interrogé par Version Femina sur le père qu'il est, Cédric Klapisch a confié : "J'ai besoin du rapport avec mes trois enfants, je sens bien que mes deux grands vont partir bientôt. Mon fils aîné [Pablo, NDLR] de 19 ans est en fac d'économie, ma fille [Thaïs] est en première année d'arts appliqués et se passionne pour la mode. Quant à mon fils de 10 ans [Émile], il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Pour l'instant, le cinéma ne tente personne !"

Thaïs Klapisch, la fille du cinéaste et de Lola Doillon (elle-même fille du réalisateur Jacques Doillon et de la monteuse Noëlle Boisson), n'a pas suivi la voie de comédienne (pour l'instant ?) mais elle ne craint pas les projecteurs. Elle a ainsi accompagné son papa lors de la soirée des Révélations des César en 2017 et au Festival de Cannes l'année dernière. Mais c'est à travers la mode et ses tendances que la jeune femme s'épanouie, utilisant Instagram pour diffuser les créations auxquelles elle a apporté sa contribution.