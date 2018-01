Céline Dion à René-Charles, 17 ans : "Je suis fière de l'homme que tu deviens"

Même malade et au repos, Céline Dion ne pouvait pas rester silencieuse à l'occasion du 17e anniversaire de René-Charles, ce 25 janvier. La star a posté une photo d'elle et de son fils sur les réseaux sociaux accompagnée d'un message touchant.

Sur Twitter, Facebook et Instagram, la star a partagé le même cliché, pris entre 2016 et 2017 à en juger par le look, très changeant, du jeune homme. "Bonne fête RC ! Je suis tellement fière de l'homme que tu deviens. Je t'aime encore plus chaque jour. Maman xx...", a écrit Céline Dion. Nul doute que l'interprète d'Encore un soir, qui avait mis sa carrière en pause pendant deux ans afin de tomber enceinte grâce à une FIV, va couvrir de cadeaux son fils aîné. Désormais presque adulte, René-Charles connaît sans doute un peu plus la valeur des choses, lui qui avait demandé à sa maman, lorsqu'il était enfant, qu'elle lui achète La Villette à Paris !

Céline Dion, qui a récemment posté un message pour les deux ans de la mort de son mari René Angélil, est aussi la maman des jumeaux Nelson et Eddy (7 ans).

À noter que la diva, qui a annoncé une tournée en Asie cet été, vient d'ajouter un troisième concert à Taipei (Taïwan) pour répondre à la forte demande. Il faut dire que 300 000 tentatives de connexion ont été enregistrées sur Kham Ticketing System pour obtenir des places pour les deux premiers concerts de la star, rapporte Taiwan News. Le serveur a planté et les 20 000 places ont été vendues en trente minutes !

