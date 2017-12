Céline Dion : René-Charles, 16 ans, un beau gosse qui cherche son style...

Entré dans la lumière dès son plus jeune âge, René-Charles, le fils aîné de Céline Dion, a de longue date été scruté. Dans sa jeunesse, on se moquait de ses cheveux longs , ce qui avait valu à sa maman de vives critiques. Après quelques années de discrétion, l'adolescent, devenu un vrai beau gosse, est revenu sous le feu des projecteurs !

L'an dernier, alors qu'il perdait son papa René Angélil, René-Charles est devenu un sujet de prédilection pour la presse, curieuse d'en savoir plus sur ce jeune homme discret. On l'avait découvert totalement métamorphosé, bien évidemment grandi de plusieurs centimètres, la barbe naissante et les cheveux mi-longs. En 2017, accompagnant sa maman en tournée en Europe et alimentant de plus en plus régulièrement ses réseaux sociaux, on a assisté à ses diverses expériences capillaires... plus ou moins réussies.

À 16 ans, le frère aîné des jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), qui connaît ses premiers tourments amoureux, cherche son style, optant par exemple un jour pour un rasage de près et quelques jours plus tard pour la moustache ! Peu importent ses choix, René-Charles est vraiment craquant et devrait devenir un véritable tombeur...