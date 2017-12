Céline Dion : René-Charles, le coeur brisé par une fille ? Mystérieux message...

À 16 ans, René-Charles, le fils aîné de Céline Dion et de son défunt mari René Angélil, semble connaître ses premiers tourments amoureux... Sur Instagram, le jeune homme a partagé un selfie qu'il a commenté à l'aide d'une légende bien mystérieuse.

Lundi 18 décembre, l'adolescent a posté une photo de lui sur son compte, un selfie sur lequel il pose avec un air très sérieux. "She almost made me think that all she want is me", a-t-il écrit en légende. Une citation que l'on peut traduire ainsi : "Elle m'a presque fait croire que tout ce qu'elle voulait, c'était moi." A-t-il le coeur brisé par une (potentielle) petite amie ? A-t-elle été infidèle ou lui a-t-elle menti sur quelque chose ? Mystère...

Ce ne serait cependant pas la première fois que le fils de Céline Dion, qui a beaucoup changé physiquement et est aujourd'hui franchement craquant, rencontre l'amour. En effet, la star avait révélé l'an dernier, lors d'une interview télé, qu'elle avait déjà rencontré une petite copine de René-Charles. Une histoire de coeur qui n'avait toutefois pas duré très longtemps.

La gent féminine émoustille clairement René-Charles, comme en témoignent ses photos avec de jolies demoiselles postées sur les réseaux sociaux ou les like qu'il met sur les clichés de jeunes filles pas toujours très vêtues...