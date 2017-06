Céline Dion : René-Charles, loin d'elle, fait la fête à Vegas avec ses amis !

Beaucoup de fans se demandaient où était passé René-Charles, le fils aîné de Céline Dion, depuis que la star a posé ses valises à Paris pour sa nouvelle tournée estivale. L'adolescent de 16 ans a lui-même apporté la réponse puisque, contrairement à l'an passé, cette fois, il est resté à Las Vegas, où il prend du bon temps...

Pas besoin de faire du baby-sitting pour ses frères, les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) étant entre les mains d'une des soeurs de Céline Dion ! René-Charles profite donc d'être tout seul à Las Vegas pour faire ce dont il a envie. Sur Instagram, le jeune homme a partagé une flopée de photos et le moins que l'on puisse dire, c'est que, entouré de sa bande d'amis qui comprend filles et garçons, il ne s'ennuie pas. La joyeuse troupe s'est par exemple offert une pool party autour d'une des piscines du Caesars Palace, l'hôtel-casino où triomphe Céline Dion depuis des années, et un dîner animé au restaurant.

Loin de sa maman, René-Charles reste tout de même présent auprès d'elle d'une manière originale puisqu'il figure dans une vidéo de rap diffusée pendant ses concerts ! Le jeune homme compte-t-il la rejoindre en Europe pour une partie de sa tournée qui s'étend jusqu'au 5 août ?